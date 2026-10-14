Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El fenómeno de El Niño ya genera condiciones de estrés térmico en los corales costarricenses, debido al aumento de la temperatura del océano Pacífico.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) advierte que el calentamiento puede provocar el blanqueamiento de estos organismos y, si las condiciones se mantienen, causar su muerte.

Foto: cortesía UNED.

Según explicó Yeison Lizano Rojas, investigador de la UNED y encargado del proyecto de restauración coralina en Isla Tortuga, el blanqueamiento ocurre cuando las altas temperaturas alteran la relación entre los corales y las algas microscópicas llamadas zooxantelas, responsables de proporcionarles más del 90% de los nutrientes y la energía que necesitan para sobrevivir. Cuando el estrés térmico se prolonga, los corales pueden expulsar estas algas, perder su coloración y debilitarse.

Foto: cortesía UNED.

Ante esta situación, la universidad trasladó 2.700 corales de su proyecto en el golfo de Nicoya desde los cinco hasta los 13 metros de profundidad, con la intención de reducir su exposición al calor de las aguas superficiales. La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa Bay Island Cruises.

Además, el equipo suspendió temporalmente las labores de jardinería, fragmentación y colocación de nuevas estructuras, mientras intensifica los monitoreos del blanqueamiento y las mediciones de temperatura, salinidad y otros parámetros del agua.

Foto: cortesía UNED.

La UNED señala que el blanqueamiento no significa necesariamente que el coral haya muerto: algunos organismos pueden recuperarse si las temperaturas vuelven a niveles adecuados. Sin embargo, la pérdida de estos ecosistemas amenaza a numerosas especies marinas que dependen de los arrecifes para alimentarse, refugiarse y reproducirse, y también podría afectar actividades como la pesca y el turismo.

Foto: cortesía UNED.

Lizano advirtió que los episodios de calor extremo representan un desafío para la conservación marina y destacó la importancia de fortalecer la resiliencia de los arrecifes mediante la restauración y el monitoreo científico.