Fenómeno del Niño sumaría millones de personas a la pobreza en América Latina

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Hasta 4,8 millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe hacia 2030 como consecuencia de la pérdida de ingresos provocada por un fenómeno extremo de El Niño, según una estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La proyección parte de un impacto acumulado cercano al 2% del producto interno bruto (PIB) regional, con efectos que se prolongarían durante los tres años posteriores a la aparición del fenómeno.

Además, en la experiencia entre el 2015 y el 2016, alrededor de 3,5 millones de personas quedaron en situación de inseguridad alimentaria en el Corredor Seco Centroamericano.

“Los impactos económicos serán profundamente heterogéneos y persistentes: contracción del PIB real, presiones inflacionarias, pobreza y vulnerabilidad crítica en sectores clave, como energía, pesca, agricultura y algunas infraestructuras”, señala el informe de Cepal.

Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos reflejan una probabilidad del 90% de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” durante los últimos meses del 2026.

Además, se puede registrar una magnitud histórica conocida como el “Súper Niño” con anomalías en la temperatura superficial del mar que aumentarían las temperaturas entre 2 y 3 grados centígrados.

“A nivel global, existen datos que muestran que este fenómeno tiene efectos persistentes sobre el crecimiento económico y que sus impactos son no lineales. Los efectos nocivos sobre el crecimiento pueden extenderse durante varios años después de la ocurrencia del fenómeno. Se estima que El Niño entre 1997 y 1998 provocó una pérdida del ingreso mundial de entre $2 billones y $5,7 billones”, agrega el documento.

Según el informe, la región presenta una elevada vulnerabilidad estructural en el sector energético debido a que, en varios países, la generación hidroeléctrica supera el 70% de la matriz eléctrica y más del 50% de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad.

Para el último trimestre del año, la probabilidad de déficit de precipitaciones alcanza un 60%, con un 31,1% del territorio regional en alerta alta. Las altas temperaturas dispararán la demanda de electricidad para climatización en grandes metrópolis como Lima, São Paulo y Ciudad de México en momentos de menor disponibilidad hídrica, elevando el riesgo de cortes eléctricos y sobrecostos operativos.

La Cepal anticipa impactos severos en actividades económicas como el sector agropecuario y la pesca. En el primero se identifican altas probabilidades de sequías que pueden amenazar las cosechas de alimentos básicos, afectar la disponibilidad de forraje para ganado, lo cual afecta los ingresos de personas que viven en la ruralidad.

“La combinación de pronósticos climáticos, monitoreo agrícola, introducción de semillas tolerantes a la sequía y de técnicas de riego por goteo, además de sistemas de alerta temprana, permite pasar de una respuesta posterior a las pérdidas a una gestión anticipatoria del riesgo, reduciendo los impactos sobre la producción agrícola, los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria”, indica el documento.

Además, se reduce la posibilidad de observar el surgimiento de aguas frías que beneficien actividades pesqueras. Según el organismo internacional, las capturas regionales sufrieron reducciones, debido a la migración de especies, entre un 27% y 52% en otras experiencias del Fenómeno del Niño.

“Estos antecedentes muestran la elevada sensibilidad de las pesquerías regionales frente a perturbaciones climáticas extremas. Los impactos marinos suelen verse agravados por fenómenos hidrometeorológicos extremos que generan daños a embarcaciones, motores, infraestructura portuaria, sistemas de almacenamiento y refrigeración e instalaciones acuícolas, y aumentan la contaminación por el arrastre de sedimentos, agroquímicos y residuos”, menciona la Cepal.

En Costa Rica, el informe identifica como principales canales de transmisión de El Niño la sequía y las lluvias sobre la agricultura, la hidroelectricidad y los alimentos.

La estimación incluida en el documento señala además que un episodio de este fenómeno ampliaría en 0,4 puntos porcentuales la brecha entre el PIB real y su nivel potencial en nuestro país.

El impacto sobre el crecimiento de la economía se muestra en reducciones de hasta un 4% en el PIB per cápita en un plazo de 5 años, mientras que el aumento de la inflación podría aumentar en un 8%.

José Manuel Salazar Secretario de la Cepal “Las respuestas adoptadas una vez declarada la emergencia son considerablemente más costosas que las medidas preventivas basadas en una adecuada anticipación. Es imperativo pasar de una respuesta posterior a las pérdidas a una gestión anticipatoria del riesgo climático”.

Medidas de política pública