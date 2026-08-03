Fenómeno de El Niño impactaría cosechas de piña y café

El fenómeno de El Niño amenaza, durante los próximos meses, con reducir la producción de cultivos estratégicos como piña y café, afectar la actividad ganadera y generar presiones sobre los precios de los alimentos y la electricidad.

Así lo señala el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su más reciente Informe de Política Monetaria.

“Estamos en un fenómeno El Niño fuerte que se va a convertir en muy fuerte hacia el final del año y también tendrá impactos al inicio del otro año. Desde la perspectiva del Banco Central, es relevante analizar dos vías: si hay un impacto en la oferta, sobre todo de productos agrícolas por mayores temperaturas y temporadas más secas, ciertos precios de bienes agrícolas pueden subir. También puede ocurrir que la actividad económica se reduzca por condiciones climáticas menos favorables y que haya una menor producción de energía hidroeléctrica, que es relevante para el país”, explicó Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR.

El escenario contempla un periodo de sequía en gran parte del Pacífico y el Valle Central, acompañado de temperaturas superiores al promedio, mientras que el Caribe y parte de la Zona Norte registrarían precipitaciones por encima de lo normal.

Durante ese periodo se pronostican reducciones de hasta un 60% en las lluvias del Pacífico Norte y de un 40% en el Valle Central, Upala, Los Chiles y Guatuso, mientras que la vertiente Caribe registraría aumentos de entre un 10% y un 15%.

El Banco Central estima que estos cambios climáticos provocarán un choque negativo de oferta sobre la actividad agropecuaria, con efectos posteriores sobre la inflación y el crecimiento económico.

El informe señala que la mayor afectación se concentraría en la producción de piña y café, debido a que gran parte de sus cultivos se ubican en zonas donde se prevé escasez de lluvia.

Además, el aumento de las temperaturas favorecería la aparición de hongos y enfermedades, mientras que la ganadería enfrentaría una menor disponibilidad de pastos y agua, elevando sus costos de producción.

A estas condiciones climáticas se suman otros factores que ya presionan al sector agropecuario, entre ellos el aumento en los precios internacionales de fertilizantes, las tensiones geopolíticas y la caída del precio internacional del café, elementos que el Banco Central también incorporó dentro de sus proyecciones económicas.

“Viene a reafirmar lo que ya sabíamos, que este fenómeno del Niño va a afectar muchas actividades. Es muy complicado, tenemos varios años de estar en decrecimiento productivo. Recordemos que el sector previo a la pandemia tenía crecimiento del 5%. Nosotros no esperamos llegar ni siquiera al 2%, mucho menos ahora con todas estas afectaciones climáticas”, comentó Martín Calderón, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

El informe también advierte que la menor disponibilidad de agua podría reducir la generación hidroeléctrica, obligando al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a recurrir con mayor frecuencia a plantas térmicas e importaciones de energía, situación que eventualmente podría trasladarse a las tarifas eléctricas.

“Cuando en Costa Rica llueve menos, hay menor posibilidad de producir energía hidroeléctrica y entonces hay que recurrir a la quema de hidrocarburos para complementar esa producción eléctrica. Eso puede generar un incremento en las tarifas eléctricas y, a su vez, tener un impacto sobre la actividad económica. Los temas climáticos pueden parecer poco conectados con la política monetaria, pero cada vez lo estarán más y es importante incorporar esos riesgos en las proyecciones de inflación y crecimiento”, agregó Alfaro.

Desde la Cámara de Agricultura indicaron que el impacto variará según cada actividad productiva y la evolución del fenómeno durante los próximos meses. En café, un exceso de lluvias podría afectar la floración y la cosecha, mientras que en la ganadería preocupa la disponibilidad de forrajes, especialmente en Guanacaste, donde ya se reportan condiciones de sequía.

Calderón hizo énfasis en la necesidad de seguros agrícolas que protejan a los productores en este periodo de afectación por el clima.

Las estimaciones del Banco Central concluyen que el mayor efecto sobre los precios se concentraría en los bienes agrícolas, cuyos incrementos podrían acercarse hasta un 4%, mientras que el impacto sobre la inflación general sería inferior a un punto porcentual y aparecería principalmente entre el noveno y undécimo mes tras el choque climático.

Impacto de El Niño • El Pacífico Norte podría registrar hasta un 60% menos de lluvias. • El Caribe y la Zona Norte tendrían más precipitaciones. • La menor oferta agrícola podría elevar los precios de los alimentos. • La reducción de la generación hidroeléctrica podría aumentar los costos de la electricidad. Fuente: Banco Central de Costa Rica

Alonso Alfaro Economista jefe del BCCR

“Los temas climáticos no pareciera que sean tan conectados con la banca central y con política monetaria, pero sí lo son. Entonces, la incorporación de esos riesgos climáticos sobre las proyecciones de inflación y de crecimiento es algo relevante que el Banco Central tiene que darle seguimiento”.

Martín Calderón Director Ejecutivo de la CNAA

“El sector sufre en temas de competitividad, aumento de costos por la guerra en Medio Oriente y los fertilizantes. Tenemos el tema de la competitividad interna por la apreciación cambiaria y desde la cámara estamos realizando algunas acciones para poderlas presentar en los próximos días”.