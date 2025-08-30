Una mujer de 43 años falleció en manos de su aparente pareja sentimental tras ser apuñalada en múltiples ocasiones en diferentes partes de su cuerpo.

La mujer, de apellido Peralta, fue encontrada por vecinos sin vida y con las múltiples heridas en su cuerpo tras ser atacada por un sujeto de apellido Sánchez de 49 años.

La víctima presentaba heridas en:

Brazos

Pecho

Hombro

Cuello

Los vecinos alertaron a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la situación, quienes se apersonaron al lugar para atender la escena. De la misma forma, se alertó de la posible ubicación del sospechoso, quien fue detenido por las autoridades minutos después.

Este sujeto también presentaba rastros de sangre en su cuerpo al momento de ser detenido.

Los hechos ocurrieron en el Carmen de Nicoya, Guanacaste, cerca de las 11:30 de la noche de este viernes 29 de agosto.

Agentes del OIJ confirmaron que en la vivienda donde ocurrieron los hechos también se encontraron indicios balísticos.

Sánchez, principal sospechoso y detenido, fue remitido al Ministerio Público para su situación jurídica.