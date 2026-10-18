Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un atroz crimen ha conmocionado a la comunidad de barrio Bella Vista. Una mujer de 40 años, de apellido López y nacionalidad nicaragüense, junto a su hija, una menor de tan solo 9 años, fueron asesinadas con un arma blanca en el interior de su vivienda.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas víctimas se encontraban durmiendo en sus habitaciones al momento de sufrir el mortal ataque.

El OIJ detalló que, si bien la alerta policial y el reporte del incidente se recibieron el sábado alrededor de las 2:48 p. m., los análisis sugieren que el doble femicidio se dio alrededor de la medianoche del viernes o durante la madrugada del sábado.

La Fuerza Pública mantiene un operativo de búsqueda en todo el territorio nacional para localizar al sospechoso de apellido Valdez.

Este es el sospechoso.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ de Liberia para esclarecer con exactitud el móvil del ataque, recopilar evidencias en la escena y dar con el paradero del presunto sospechoso.