Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía Nacional de Nicaragua informó sobre la captura de Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, sospechoso del doble crimen ocurrido el sábado 17 de octubre en Liberia, Guanacaste, donde murieron su expareja, de apellido López, y la hija de ambos, de 9 años.

Femicidio en Liberia.

Según el comunicado oficial, la detención se realizó el miércoles 21 de octubre en la finca La Aurora, ubicada en la comunidad de La Fundadora, en el departamento de Jinotega. Las autoridades nicaragüenses indicaron que el hombre será remitido a las instancias judiciales de ese país para ser procesado.

“Tras cometer el doble crimen en territorio costarricense, el sujeto ingresó al país con el propósito de refugiarse en zonas rurales del norte de Nicaragua para lograr la impunidad. De conformidad con las leyes de la República de Nicaragua, el detenido ya se encuentra bajo resguardo policial y será remitido de inmediato a la orden de las autoridades judiciales competentes para ser procesado y enjuiciado en nuestro país bajo la tipificación de CRIMEN ATROZ, garantizando que todo el peso de la ley recaiga sobre él”, indicaron las autoridades nicaraguenses.

El medio oficialista El 19 Digital también informó que Valdez sería juzgado en Nicaragua. La Policía nicaragüense calificó los hechos como femicidio y parricidio, y afirmó que el sospechoso ingresó a ese territorio tras el doble crimen ocurrido en Liberia, Guanacaste, Costa Rica.

Los hechos bajo investigación

Las víctimas fueron encontradas sin vida el sábado 17 de octubre dentro de una vivienda en Bella Vista, Liberia.

La mujer era expareja del sospechoso y la niña, de 9 años, era hija de ambos.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas presentaban heridas aparentemente provocadas con un arma blanca mientras dormían.

El sospechoso será entonces procesado y enjuiciado en Nicaragua bajo la tipificación de crimen atroz, según indicaron las autoridades.