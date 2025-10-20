El fútbol femenino pone en orden su calendario, en vista de que 5 juegos no se habían realizado. El primer choque lo realizaron Dimas Escazú y Moravia. El resultado fue de 3 a 0 en favor de las escazuceñas. Quedan 4 juegos más, los que se realizarán desde este martes. El estadio de Cariari será la sede donde desde las 3 p.m. jugarán Pococí y Chorotega.

Este viernes las guanacastecas vuelven a la acción, cuando en el estadio Chorotega de Nicoya reciben a las Leonas de Liga Deportiva Alajuelense a las 7 p.m.

El próximo domingo actúan Dimas ante Pococí, a las 2 p.m., en el Nicolás Macís y cierran Moravia ante Alajuelense en el Luis Ángel Umaña. Ese segundo partido está para las 9 a.m. del domingo 2 de noviembre.