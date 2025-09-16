Costa Rica cumplió 204 años de vida independiente en una fiesta que llenó de color las calles de todo el territorio nacional, una celebración marcada por el patriotismo, la unión y los valores ticos que han trascendido de generación en generación.

Tras semanas de ensayos, el eco de los tambores y las liras marcaron el paso de los desfiles estudiantiles, mientras familias enteras ondeaban banderas y se acomodaban en las aceras para ver pasar a sus hijos vestidos con trajes típicos recordando que la fiesta patria se vive en cada esquina donde se siente el orgullo de ser costarricense y se aplaude la libertad conquistada hace más de dos siglos.



El orgullo de ser abanderado sigue vivo.



La fiesta anual sembró alegría en todo el país.



Las calles se llenaron de música, color y patriotismo.





Los desfiles en San José siguen siendo favoritos.