Costa Rica cumplió 204 años de vida independiente en una fiesta que llenó de color las calles de todo el territorio nacional, una celebración marcada por el patriotismo, la unión y los valores ticos que han trascendido de generación en generación.
Tras semanas de ensayos, el eco de los tambores y las liras marcaron el paso de los desfiles estudiantiles, mientras familias enteras ondeaban banderas y se acomodaban en las aceras para ver pasar a sus hijos vestidos con trajes típicos recordando que la fiesta patria se vive en cada esquina donde se siente el orgullo de ser costarricense y se aplaude la libertad conquistada hace más de dos siglos.