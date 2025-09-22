El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, intentará por segunda vez alcanzar la presidencia de la República con la propuesta de mejorar la eficiencia del Estado mediante el cierre y la fusión de instituciones.

Según el legislador, esta sería una de sus primeras medidas al llegar al poder, con el objetivo de reducir el tamaño del aparato estatal. La idea, afirmó, permitiría bajar el gasto público e incluso mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“Hay reformas del Estado que se pueden hacer sin ley. De hecho, ya tenemos listos los decretos para conformar un gabinete con solo 12 o 13 ministerios, cuando hoy existen alrededor de 23. También presentamos un proyecto que integra los tres ministerios económicos: Hacienda, Economía y Planificación Económica, en un único Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad”, explicó Feinzaig.

El diputado añadió que impulsa otras iniciativas ya planteadas, entre ellas la creación del Ministerio de la Producción.