El diputado del Partido Liberal Progresista Eli Feinzaig le pide al presidente del Congreso Rodrigo Arias reprogramar la votación del levantamiento del fuero del presidente de la República, Rodrigo Chaves, actualmente fijada para el lunes 22 de setiembre en la Sesión Ordinaria del Plenario Legislativo.

La razón de su petición es que esta fecha coincide con el inicio del Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná, uno de los días más sagrados de su fe.

Feinzaig dirigió su misiva también al resto de los jefes de fracción, Óscar Izquierdo Sandí, Alejandro Pacheco Castro, Rocío Alfaro Molina, Pilar Cisneros Gallo, Gilberto Campos Cruz, y Fabricio Alvarado Muñoz.

Un hito institucional

La discusión sobre la eventual autorización para levantar la inmunidad especial del presidente, solicitada por la Corte Suprema de Justicia, ha sido descrita como un “hito institucional de la mayor seriedad” sin precedentes en la historia reciente del país.

El diputado enfatiza que esta votación pone a prueba el compromiso de la democracia costarricense con la transparencia, la separación de poderes y la rendición de cuentas, y podría tener profundas implicaciones para la institucionalidad democrática y la estabilidad política de la nación.

Feinzaig afirma que se siente con la obligación constitucional y ética de participar activamente en un debate de tal magnitud, considerando que su presencia y voto representan a sus electores y son cruciales en una decisión que marcará la vida institucional del país.

La fijación de la sesión para el día de Rosh Hashaná lo coloca en un “dilema de gran peso”. El Año Nuevo Judío no es una ocasión de festejo, sino de recogimiento espiritual y rendición de cuentas ante el Todopoderoso, constituyendo uno de los días más sagrados de su fe y observancia religiosa.

Feinzaig ha solicitado previamente, y se le otorgó, permiso para ausentarse en esas fechas, así como en Yom Kipur (Día del Perdón, el 2 de octubre), amparado en sus derechos y libertades constitucionales e internacionales.

El diputado sostiene que pedirle optar entre su deber constitucional y su compromiso inquebrantable con los principios de su fe equivale a forzarlo a renunciar a su conciencia religiosa o a su mandato democrático, una situación que considera injusta y evitable.

Por lo anterior, solicita que la sesión se reprograme para el 24 de setiembre o una fecha posterior, exceptuando el 2 de octubre (Día del Perdón).

Este tema se podría resolver este jueves en la reunión de jefes de fracción.