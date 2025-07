Costa Rica ha invertido por décadas en el acceso a la educación universitaria como pilar del desarrollo. Sin embargo, en un mundo donde el conocimiento técnico y la innovación marcan la diferencia entre el estancamiento o el progreso, es momento de preguntarnos si esa inversión está realmente alineada con las necesidades del país y si brinda oportunidades de cara al futuro.

Hoy, los sectores productivos —especialmente aquellos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)— claman por talento que simplemente no encuentran en el mercado local. Las empresas ligadas a la economía digital, a la automatización y a los servicios globales crecen más rápido que la capacidad del sistema educativo para generar profesionales listos para asumir esos retos. Y mientras tanto, seguimos graduando generaciones enteras en disciplinas con baja inserción laboral o con un retorno económico limitado para los propios jóvenes.

No se trata de despreciar ninguna carrera. Se trata de hacer una lectura honesta del mundo al que nuestros estudiantes se enfrentarán. La educación pública universitaria debe evolucionar no solo para formar ciudadanos, sino también para responder a los desafíos reales del país y del mercado global.

Resulta urgente, entonces, redirigir esfuerzos, recursos y políticas hacia una formación más vinculada a las demandas del presente y del futuro. Las universidades estatales deben hacer un alto en el camino y repensar sus compromisos. No pueden seguir exigiendo presupuestos crecientes de la Hacienda Pública sin mostrar con claridad cómo esos recursos se traducen en más oportunidades, más empleo y más competitividad para Costa Rica.

Este no es un debate técnico: es una decisión política, ética y estratégica. Si vamos a seguir financiando con fondos públicos una educación superior gratuita y de calidad, esa inversión debe tener un propósito claro: crear riqueza, generar movilidad social y posicionar al país como un proveedor de conocimiento y servicios de alto valor.

El mundo no va a esperar. Y si Costa Rica no se ajusta con inteligencia y rapidez, el rezago no será solo económico, será generacional.