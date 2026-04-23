La ruptura de las negociaciones entre el gobierno y las universidades públicas, sin un acuerdo consensuado debido a múltiples discrepancias, se dio luego de que el Poder Ejecutivo rechazara la contrapropuesta del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que planteaba un aumento del 2,94% (¢17.000 millones), calificándola como “irracional” y “abusiva”.

Ante este escenario, la discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasará a manos de los nuevos diputados que asumirán en Cuesta de Moras a partir del 1.º de mayo. Este panorama no es inédito, ya que en 2024 ocurrió una situación similar, cuando la Asamblea Legislativa definió un aumento del 2% para el FEES de 2025, monto que aún no ha sido girado.

De cara a este nuevo proceso, el contexto político anticipa tensiones entre fracciones con posiciones marcadamente divididas. La mayoría de diputados oficialistas podría inclinar la balanza hacia una resolución alineada con las solicitudes planteadas por el Gobierno, por lo que el presupuesto dependería en gran medida de esa correlación de fuerzas.

PPSO alineado al gobierno

Nogui Acosta, diputado electo del PPSO y eventual jefe de fracción enfatizó que la postura de su fracción es consistente con la realidad fiscal y las condiciones actuales bajo las cuales se desenvuelve el FEES. Acosta señaló que este fondo representa uno de los gastos más significativos del Estado, lo que obliga a mantener una posición “bastante austera” respecto a la inversión en educación superior.

“Consideramos que debemos ser muy honestos con los costarricenses, pero particularmente con las universidades, respecto a las condiciones actuales en las que se ejecuta uno de los gastos más grandes del país. Necesitamos que haya más oportunidades de becas para los estudiantes, y eso no se logra a través del malgasto de los recursos”, dijo Acosta.



La UNA protesto en Heredia.

Claudia Dobles cuestionó la ruptura de las negociaciones y advirtió sobre los riesgos de trasladar la decisión a una Asamblea con mayoría oficialista. Señaló que la educación superior debe fortalecerse con mayor inversión, pero mediante el diálogo entre las partes.

“Reitero mi compromiso con un financiamiento justo que permita a las universidades invertir en estudiantes, cerrar brechas e innovar, pero siempre mediante acuerdos respetuosos”, afirmó.

Por su parte, el diputado electo, José María Villalta, sostuvo que el proceso del FEES no fue una negociación real, sino una estrategia del Ejecutivo para trasladar la decisión a la Asamblea Legislativa y recortar el presupuesto universitario.

“El gobierno nunca quiso negociar el FEES. Su plan fue llevar el tema a la Asamblea para recortar el presupuesto. No lo vamos a permitir: defenderemos un financiamiento justo, con más becas, cobertura y respeto a la autonomía universitaria”, indicó.

“Debe haber análisis”

Álvaro Ramírez, futuro jefe de bancada del PLN subrayó la importancia de fortalecer la educación superior sin perder de vista las limitaciones fiscales del país. Indicó que el FEES debe analizarse con criterios técnicos, considerando tanto las necesidades de formación de talento como la situación de las finanzas públicas.

“Un 0% de aumento implica una reducción real del presupuesto, más aún si la inflación repunta. Debemos invertir más en educación, pero con eficiencia, y retomar una negociación quinquenal que permita a las universidades planificar mejor su matrícula y sus inversiones”, señaló. Finalmente, la diputada electa Abril Gordienko del PUSC lamentó que nuevamente no se lograra concluir la negociación del FEES y advirtió sobre el desgaste que esto genera para el país.

“Reconozco el impacto de las universidades en formación, investigación y acción social, pero también la situación fiscal. Cuando esto llegue a la Asamblea, mi disposición será escuchar y aportar para lograr un acuerdo equilibrado y retomar una negociación quinquenal”, expresó.



La UCR tomó el edificio de la rectoría.

Estudiantes toman las calles

Lo sucedido hace unos días en Casa Presidencial no solo fue cuestionado por los rectores, sino también por los movimientos estudiantiles, que aseguran verse afectados por la falta de acuerdo.

Tanto estudiantes de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional realizaron protestas y cierres de calles en demanda de un aumento en el fondo.

Ambas federaciones estudiantiles aseguraron que no será la última manifestación, ya que consideran que las negociaciones aún no están cerradas.

En la protesta de la UNA estuvo presente Jorge Herrera, rector y presidente del Conare, quien afirmó que la posición del gobierno no es de recibo y que la mesa de diálogo sigue abierta.

“Estamos unidos en pro de la defensa de la educación pública”, dijo Herrera.