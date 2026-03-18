FEES 2027 incluiría cambios en reparto entre universidades

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Ya iniciaron las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en las que se discutirá un eventual aumento del presupuesto destinado a las cinco universidades públicas del país.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es que las discusiones podrían plantear cambios en la forma en que se distribuyen los recursos, con el objetivo de garantizar una “mayor equidad” en la asignación de los fondos entre las instituciones.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera, confirmó que las universidades ya trabajan en una propuesta para abordar la redistribución interna de los recursos.

Según explicó, desde Conare se ha planteado este tema a los representantes del Gobierno en la Comisión de Enlace y ya existe una hoja de ruta para discutir el tema entre las universidades.

“Para nosotros es muy importante establecer, y así se lo hemos hecho saber a los representantes gubernamentales en la Comisión de Enlace, que desde Conare estamos trabajando fuertemente para poder alcanzar un acuerdo sobre la redistribución”, señaló Herrera.

El jerarca universitario agregó que el tema será discutido en un Conare ampliado convocado para la próxima semana, donde se analizará un borrador con las premisas que orientarán el proceso.

Herrera reconoció que el objetivo es que el FEES también permita fortalecer a las universidades que históricamente han contado con menos recursos dentro del sistema público de educación superior.

“Estamos conscientes de que el FEES tiene que ayudar a las universidades que históricamente han tenido una dotación de recursos menos sustanciosa que el resto”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, aseguró que la discusión sobre una redistribución de los recursos no es nueva y que el Gobierno ha planteado este tema desde el año 2022.

“Nos indicaron hoy en la sesión del FEES que en Conare ampliado se está discutiendo una mejor distribución de los recursos. Eso implicaría que universidades como el TEC, la UTN y la UNED puedan tener una mayor representación de los recursos en comparación con lo que hoy tienen”, explicó.

En la actualidad, cerca del 50% del fondo se asigna a la Universidad de Costa Rica (UCR), porcentaje que podría cambiar dependiendo de los criterios que se adopten en las negociaciones.

Es importante mencionar que para 2027, el monto base de la negociación es de ¢593.484 millones.

Piden más becas

La posición del Gobierno es que la asignación de recursos también responda a criterios como la cantidad de becas que otorguen las universidades a estudiantes en condición de pobreza, la apertura de cupos en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y las inversiones que se realicen fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Concretamente plantearon:

Más becas para estudiantes en condición de pobreza.

Una distribución más equitativa de los recursos entre universidades.

Reducción en los tiempos de graduación.

Mayor inversión en regiones fuera del Gran Área Metropolitana.

Variables para la negociación

Durante la sesión también se abordó la situación macroeconómica del país, especialmente el comportamiento de la inflación en los últimos años, variable que será clave para definir el monto del fondo.

Asimismo, el Mideplan expuso aspectos relacionados con la Ley Marco de Empleo Público y los avances que se desarrollan en el marco del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.

Las partes acordaron que en la próxima sesión de negociación se presentarán formalmente las propuestas tanto del Gobierno como de las universidades. Además, se dará seguimiento a los indicadores que ambas partes han venido monitoreando desde el 2023 en temas considerados de interés común.

La próxima negociación se llevará a cabo el 7 de abril en las instalaciones del Conare, donde tanto el Poder Ejecutivo como las universidades tendrán la mesa de diálogo para presentar sus propuestas de aumento.

Ejecutivo aún debe un 2%

Un aumento del 2% aprobado en 2024 por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios corresponde al incremento del FEES para 2025; sin embargo, esos recursos aún no han sido girados.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, indicó a Diario Extra que la posición del Gobierno se mantendrá sin cambios y que dichos fondos continuarán congelados.

En la sesión participó la Comisión de Enlace, conformada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), donde están Jorge Murillo, de la UNA; Carlos Araya, de la UCR; Rodrigo Arias, de la UNED; María Estrada, del TEC; y William Rojas, de la UTN.

Los rectores de las universidades públicas.

Desde el Poder Ejecutivo estuvieron presentes Leonardo Sánchez, del MEP; Rudolf Lücke, de Hacienda; Paula Bogantes, del Micitt; y Marlon Navarro, de Mideplan.

A este encuentro también se sumó la representación estudiantil de las universidades públicas, conformada por María Ortega.