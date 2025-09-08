La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) ha emitido un comunicado oficial detallando los eventos relacionados con el acceso de la afición costarricense al partido eliminatorio del 5 de setiembre de 2026 contra Nicaragua en Managua.

Según el comunicado el encuentro entre Nicaragua y Costa Rica se disputó el 5 de setiembre de 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, iniciando a las 8:05 p.m., con puertas abiertas desde las 4:00 p.m..

Inicialmente, se habilitó un área exclusiva para 1,500 aficionados costarricenses, conforme a regulaciones internacionales. Esta capacidad fue notificada con anticipación a las autoridades y aficionados ticos, con señalización clara y boletos diferenciados por color.

Sin embargo, aproximadamente 3,500 aficionados costarricenses llegaron al país para apoyar a su selección.

Según la Federación, muchos de estos aficionados adquirieron boletos para otras localidades (incluso por reventa) e intentaron ingresar al área exclusiva destinada para la barra visitante. La indicación de un oficial de seguridad internacional de FIFA fue ubicar a todos los aficionados visitantes en una sola sección.

A las 6:30 p.m., la sección exclusiva estaba totalmente llena. En coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades, se procedió a habilitar dos nuevas áreas conjuntas adicionales para reubicar a la afición tica, lo que requirió desalojar y reorganizar algunos espacios previamente ocupados por la afición local.

Este proceso ocasionó una pausa temporal de aproximadamente 30 a 40 minutos en el ingreso de los fanáticos de Costa Rica, lo que generó molestia e inconformidad en algunos asistentes que optaron por retirarse, pues no todos estaban informados de que se garantizaría su ingreso.

La Federación Nicaragüense de Fútbol subraya que es “absolutamente falso” que se haya producido una sobreventa de boletos o que se negara el acceso a la afición visitante, incluso después de confirmarse una mayor cantidad de aficionados ticos de la inicialmente permitida.

Aseguran que todos los aficionados costarricenses que esperaron pacientemente el proceso lograron ingresar al Estadio Nacional, ocupando no solo los dos bloques previstos, sino también dos bloques adicionales y otras zonas habilitadas, según confirman fotografías aéreas y registros oficiales.

FENIFUT destacó el comportamiento “respetuoso y entusiasta” de ambas aficiones, lo que permitió que no se reportaran incidentes de seguridad ni conflictos durante el partido.