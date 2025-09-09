La Federación Costarricense de Fútbol anunció la llegada de

dos estrategas para sus selecciones menores. Hablamos de Randall Azofeifa (Sporting) y Pablo Salazar (Herediano). “Aportarán su experiencia y conocimiento al proceso de selecciones menores. Azofeifa, 2 veces mundialista con La Sele y con una amplia trayectoria en clubes nacionales e internacionales (Bélgica y Turquía), asumirá la dirección técnica de la Selección Masculina Sub-16.

Tras su retiro como jugador, también se desempeñó como director y asistente técnico en equipos de la primera división.

Pablo Salazar, exjugador con recorrido en seis clubes de la primera división y con paso por el fútbol mexicano, se integrará como asistente técnico de la Selección Masculina Sub-17.

Recientemente fue director técnico del Club Sport Herediano”, indicaron.