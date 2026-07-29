Fedefútbol expulsa al San Carlos FC por amaño de partidos

La Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol tomó una medida drástica al suspender definitivamente la licencia del equipo San Carlos F.C.

El club, que participaba en la Liga de Ascenso, fue hallado responsable de participar en amaño de partidos, lo que conlleva su inmediata desaparición de la competición oficial.

La sanción no solo afecta a la institución, sino que también recae sobre figuras específicas del plantel. Futbolistas de apellidos Arauz, Cooper y Rodríguez fueron suspendidos por un periodo de 15 años de toda actividad federada.

De acuerdo con las investigaciones, las irregularidades eran “evidentes” debido a que los encuentros del club registraban marcadores inusualmente altos.

Ante esta situación, la Federación comunicó formalmente el caso a todas las ligas del país para que actúen bajo los protocolos de integridad correspondientes y eviten que estas prácticas se repitan.

El San Carlos FC, que operaba bajo la franquicia que anteriormente perteneció a Garabito, se convierte en el segundo equipo expulsado por este tipo de delitos.

Se suma así al caso de Puerto Golfito, club que también perdió su lugar en el fútbol profesional por su involucramiento en esquemas de amaño.