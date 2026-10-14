Fedefutbol espera ratificar a Bryan Ruiz como técnico “en las próximas horas”

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) espera hacer oficial la contratación de Bryan Ruiz como el entrenador de la Selección Nacional.

Costa Rica va para tres semanas desde que no tiene un técnico de manera oficial y, aunque todo está encaminado, desde la institución aún esperan.

Gustavo Araya, secretario de la FCRF, manifestó que ya acordaron todos los puntos del contrato, al tiempo que descartó problemas económicos para encontrar nuevo timonel.

Ruiz llegaría luego de asumir un interinato en el que ganó dos partidos contra Nicaragua y Haití, en donde salvó la categoría A en la Nations League de Concacaf.