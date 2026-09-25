Fedefutbol definió el futuro del “Bocha” Batista con la Sele

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) determinó continuar con Fernando “Bocha” Batista, al menos para el juego ante Haití en Jamaica.

Por temas logísticos, Batista viajará al mando de “La Sele” con la obligación de ganar el próximo encuentro.

Costa Rica se medirá a los haitianos en territorio jamaiquino el próximo domingo a las 5:00 p.m. en medio de señalamientos por la derrota en casa ante Curazao.

“Confiamos de que pueda sacar el barco adelante. Las derrotas anteriores son pasado y sacar eso no viene a bien. Entendemos que no hay un buen récord de goles, pero tenemos un margen de mejora y no podemos caer en decisiones al calor del momento”, dijo Ronald González.

Grupo Extra conoció que el resultado de dicho encuentro determinará los pasos a seguir y una posible salida del técnico.