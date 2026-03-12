Fede la voló

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Madrid, España, AFP. – No jugó Kylian Mbappé, pero nadie lo echó en falta en el Bernabéu con Fede Valverde disfrazado de nueve.

El Real Madrid dio un paso de gigante a cuartos de final de la Liga de Campeones al golear 3-0 al Manchester City con un triplete del Halcón uruguayo.

Fue una noche histórica para el Real Madrid versión Álvaro Arbeloa, pero sobre todo para el polivalente jugador charrúa, que se llevó el balón firmado a casa después de tres goles de bella factura, que le valieron también para ser elegido mejor jugador del partido.

Autor de las tres dianas en el primer tiempo (20’, 27’, 42’), el último de ellos una obra de arte, Fede Valverde, el capitán merengue, se erigió en protagonista indiscutible del partido.

El Madrid toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea antes de la vuelta el martes en el Etihad Stadium, en Mánchester.