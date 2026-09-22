Fecoci asume error en hospedaje de ciclistas en Canadá

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) emitió una aclaración pública respecto a las controversias en redes sociales sobre el alojamiento de la delegación nacional previo al Campeonato Mundial en Canadá.

Marco Taylor, miembro de la junta directiva de la institución, indicó que tuvieron un inconveniente con una plataforma digital utilizada para reservar habitaciones, pues las condiciones que encontraron eran diferentes a las que les habían comentado.

La información surgió luego de que Sebastián Castro llegara el domingo anterior tras un viaje desde Europa. Según trascendió, los pedalistas no tenían su reserva en un hotel con todas las condiciones necesarias, si no que se hospedaron en cuartos de un “motel”.

“Desgraciadamente lo que pasó fue que el hospedaje se escogió en una plataforma en la cual tiene buena calificación y, cuando llegó el primer atleta allá, no era lo que de verdad estaba ofrecido, entonces el tema era como de una estafa o algo así”, manifestó Taylor.

Eso sí, en dicho país norteamericano, esto se refiere a cuartos para descansar y pasar la noche sin la connotación que se suele dar en nuestro país.

La Federación indicó que se enteraron del caso mediante un tercero y por reportes de prensa, por lo que no tuvieron capacidad de respuesta para gestionar un cambio lo antes posible.

“Se nos limitó el poder accionar ante esto. Es una situación fortuita, se trató de relacionar lo más rápido posible, pero ante la falta de información pues nos fue imposible”, dijo.

El Mundial de Ciclismo de Ruta se lleva a cabo en Canadá y se extenderá hasta el 27 de setiembre.