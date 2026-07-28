FDA cerraría portillo para vender Tirzepatida como fórmula magistral

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) busca prohibir el uso de Semaglutida, Tirzepatida y Liraglutida en fórmulas magistrales elaboradas de forma masiva por farmacias de preparación, al determinar que no existe una necesidad clínica que justifique su fabricación, la cual califican como riesgosa.

De esta manera, las autoridades reguladoras norteamericanas cerrarían un portillo que permite la comercialización de un producto que no cuenta con registro sanitario ni con los controles que permitan garantizar el estándar clínico.

El argumento central de la FDA es que, al existir medicamentos aprobados y seguros como Ozempic, Mounjaro o Wegovy, el uso de principios activos para crear imitaciones magistrales es innecesario y riesgoso.

Incluso advierten que estas preparaciones no cuentan con el respaldo de seguridad y eficacia de un fármaco original.

“La preparación magistral expondría innecesariamente a los pacientes a los riesgos asociados con productos farmacéuticos que no cumplen con los estándares aplicables a los medicamentos aprobados por la FDA en cuanto a seguridad, eficacia, calidad y etiquetado, y socavaría el proceso de aprobación de medicamentos”, reza el documento que se encuentra en consulta pública hasta finales de este mes.

Al proponer la exclusión de estos péptidos de la denominada “Lista 503B”, la FDA busca evitar que laboratorios no autorizados sigan fabricando copias que se comercializan como alternativas económicas, pero que carecen de trazabilidad técnica.

El caso de Costa Rica

Aunque en Costa Rica los laboratorios y farmacias producen la Tirzepatida que no está a la venta en el mercado, el peligro por la falta de regulación en las dosis que señala la FDA es el mismo caso.

En el país, tal y como lo evidencia la investigación de Grupo Extra, el mercado negro ha utilizado las fórmulas magistrales como un disfraz de legalidad para distribuir el fármaco, a pesar de que la molécula original está protegida por patentes internacionales.

Incluso, estas preparaciones carecen de aprobación por varios entes internacionales, debido a la peligrosidad que pueden representar para los pacientes en caso de que se receten de forma equivocada o se fabriquen de forma genérica, es decir, no para un paciente en específico.

“Con las formulaciones magistrales el tema es un poquito más sensible porque no están prohibidas por parte del Ministerio de Salud, sin embargo, no están recomendadas ni por el Ministerio de Salud, ni por la FDA, ni por la Asociación Americana de Endocrinología”, detalló la doctora Tessa van den Boogaard.

Estos productos no ofrecen la misma garantía de bioseguridad que un medicamento genérico o de marca, ya que carecen de pruebas de bioequivalencia y estudios científicos que respalden su eficacia y seguridad.