Al final de cuentas, habrá más personas de lo que se esperaba en el duelo entre Costa Rica y Haití por el duelo 2 de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, en el Estadio Nacional.

“La Federación sigue haciendo esfuerzos con precios atractivos, con paquetes y poco a poco el aficionado se irá acercando. Nos van a acompañar cerca de los 17 mil, 18 mil aficionados en el estadio, será un 50%”, comentó Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Maroto indicó que estos son los precios más bajos de los últimos 10 años y que van a seguir buscando estrategias para atraer más al aficionado.

En todo lo que se lleva de la eliminatoria, Costa Rica no ha jugado ningún partido a estadio lleno en el Nacional.