El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, habría sido retenido por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York antes de abordar el vuelo de regreso a Argentina, según publicó el medio argentino Infobae.

De acuerdo con la información, las autoridades estadounidenses solicitaron sus teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de equipos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva, lo que habría provocado un retraso de más de dos horas en la salida del vuelo.

El operativo estaría relacionado con una investigación sobre el manejo de contratos comerciales internacionales de la AFA, cuyas operaciones superarían los 300 millones de dólares.

Sin embargo, la AFA rechazó la versión mediante un comunicado firmado por su abogado, quien aseguró que “es rotundamente falso” y afirmó que ninguno de los hechos descritos ocurrió.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado oficialmente sobre el supuesto procedimiento.