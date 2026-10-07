Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, confirmó a Grupo Extra que las investigaciones relacionadas con el caso Éxodo contaron con la colaboración directa del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI).

La causa judicial, desarrollada de forma conjunta entre la Fiscalía de Narcotráfico y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), busca desarticular la estructura de legitimación de capitales vinculada al sujeto conocido como alias “Sobrino” y a los reconocidos productores de espectáculos Don Stockwell y Hugo Barboza.

De acuerdo con los datos brindados por las autoridades judiciales, la intervención de la agencia estadounidense brindó respaldo a las labores de rastreo e inteligencia que derivaron en los 22 allanamientos simultáneos ejecutados este miércoles.

Entre las líneas de legitimación de capitales identificadas en el expediente figura la exportación de “chatarra de oro” (oro fundido) enviada hacia los Estados Unidos, así como la inyección de más de $859.000 en la producción de eventos artísticos y masivos.

Las autoridades destacaron que el trabajo conjunto permitió asestar un golpe directo al patrimonio de la organización criminal, logrando la captura de 18 personas y la incautación de bienes de alto valor en distintas zonas del país.