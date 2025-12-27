Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un extranjero manipuló un arma de fuego, hiriéndose por error el mismo en el brazo e impactando a compañero por la espalda producto del disparo, en Cóbano.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el incidente ocurrió la noche del viernes, cuando los dos extranjeros se encontraban en una finca privada y uno de ellos, en apariencia, manipuló un arma de fuego y por razones que se desconocen esta se habría accionado impactándose el mismo en su brazo y producto de ese disparo impactó a compañero en la espalda.

Este último fue trasladado a la clínica de Cóbano, sin embargo, fallece al ingresar a la misma.

La víctima fue identificada con el apellido Mills de 54 años y de nacionalidad estadounidense.

Mientras que el otro extranjero fue atendido en esa misma clínica y a su vez fue detenido por las autoridades correspondientes.

El hombre fue identificado con el apellido Bridgeman de 51 años y de nacionalidad inglesa, el mismo fue trasladado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica, según OIJ.