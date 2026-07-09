Fatal choque entre camión y carro cobra una vida en la Ruta 27

Un aparatoso accidente entre un camión y un vehículo liviano dejó como saldo un hombre fallecido y tres personas gravemente heridas la noche del miércoles sobre la Ruta 27, a la altura del kilómetro 21, en el sector de La Guácima de Alajuela, en sentido hacia San José.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 10:50 p. m., luego de que se reportara una colisión de gran magnitud que movilizó un importante operativo de rescate.

En el sitio, los socorristas confirmaron la muerte de un hombre de entre 25 y 30 años, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Aparatoso accidente en la Ruta 27.

Además, un hombre adulto fue trasladado en condición urgente a un centro médico, mientras que una mujer de 22 años fue llevada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela y un adolescente de 15 años fue remitido, también en condición crítica, al Hospital México.

Para atender la emergencia fue necesaria la intervención de dos ambulancias básicas, dos unidades de soporte avanzado, una unidad de rescate y personal especializado.

Debido a las labores de atención y remoción de los vehículos involucrados, las autoridades solicitaron a los conductores moderar la velocidad y respetar la señalización en la zona.

Retirada // Colisión km 21. Sector Guácima, hacia San José modere velocidad, respete la señalización de la vía. — Ruta 27 (@autopdelsol) July 9, 2026

Por el momento, las causas que provocaron el accidente no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades competentes.