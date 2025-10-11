Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida la mañana de este sábado en Las Juntas de Abangares, Guanacaste, luego de sufrir una caída dentro de una finca donde laboraba.

De acuerdo con Carlos Novoa, vocero de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 8:10 a. m. por medio del sistema de emergencias 9-1-1.

“A la llegada de nuestros recursos valoramos un hombre de 40 años aproximadamente, el cual por su caída queda sumergido dentro de un charco de agua, quedando sin signos vitales en el lugar”, explicó Novoa.

Según el reporte, testigos indicaron que el hombre habría convulsionado y caído mientras realizaba labores dentro de la propiedad.

Los socorristas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales al ser localizado, por lo que la escena fue puesta a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.