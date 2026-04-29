Un hombre adulto falleció la mañana de este miércoles tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 27, a la altura de Escazú.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 9:27 a.m. y correspondió a una colisión entre una motocicleta y un tráiler.

Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a un hombre adulto; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Para la emergencia se desplazó una unidad de soporte avanzado.

Las circunstancias del accidente no han sido detalladas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.