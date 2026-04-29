Fatal accidente en Ruta 27: Motociclista muere tras choque con tráiler

Víctima fue declarada sin signos vitales en la escena

Un hombre adulto falleció la mañana de este miércoles tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 27, a la altura de Escazú.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 9:27 a.m. y correspondió a una colisión entre una motocicleta y un tráiler.

Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a un hombre adulto; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Para la emergencia se desplazó una unidad de soporte avanzado.

Las circunstancias del accidente no han sido detalladas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.