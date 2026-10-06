Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela brindaron los detalles oficiales del trágico accidente de tránsito registrado la noche de este lunes sobre la Ruta 1, el cual cobró la vida de dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta.

Las autoridades judiciales identificaron formalmente a una de las víctimas como un hombre de apellido Mercado, de 65 años, mientras que la segunda víctima corresponde a un menor de 14 años.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron pasadas las 11:00 p. m. sobre la vía que comunica Alajuela con San Ramón. Ambos fallecidos viajaban a bordo de la motocicleta cuando, aparentemente, invadieron el carril contiguo, siendo colisionados y atropellados por un autobús.

Unidades de rescate acudieron al punto para abordar la emergencia; sin embargo, debido al fuerte impacto, ambos ocupantes fueron declarados sin signos vitales en el lugar del suceso.

Como parte del protocolo en la escena, los agentes judiciales le practicaron la prueba de alcoholemia al conductor del autobús, la cual dio resultado negativo.

Los cuerpos de Mercado y del menor fueron remitidos a la morgue para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias que provocaron el percance.