Fatal accidente en Ciudad Quesada: dos jóvenes pierden la vida

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Dos jóvenes de 20 años perdieron la vida la madrugada de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en La Llanada de Ciudad Quesada, San Carlos, sobre la ruta 140.

El hecho ocurrió a eso de las 12:55 a.m., cuando por razones que se desconocen, un vehículo tipo automóvil, se salió de la vía y cayó a un guindo de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas

Producto del impacto, el conductor del vehículo, quien fue identificado con el apellido García, salió expulsado del vehículo, falleciendo en el sitio.

En el mismo, viajaban al menos dos personas más, los cuales, uno identificado con el apellido Bolaños, fue trasladado en condición grave al Hospital de San Carlos, donde falleció a eso de las 4:00 a.m.

Y el otro ocupante fue valorado en categoría amarilla y permanece estable, según Cruz Roja.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas

Según información preliminar, los fallecidos eran vecinos de Gamonales de Ciudad Quesada.

Asimismo, trascendió que momentos antes se encontraban con varios amigos en el parque de Ciudad Quesada y que, aparentemente, se dirigían hacia un mirador cercano cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.

Video: Jorge Ledezma, tráfico.