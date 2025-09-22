Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito en el sector de Sixaola en Talamanca, Limón.

La alerta del hecho ingresó a la Cruz Roja Costarricense 4:29 a.m.

De manera preliminar, se destaca que el vehículo en el que viajaba el ahora fallecido se habría salido de la vía y finalizó colisionando contra la valla.

En el sitio, la Cruz Roja aborda a un hombre, el cual fue declarado sin signos vitales.

La víctima del mortal accidente sería un Oficial de Fronteras. De momento se está a la espera de más detalles sobre el suceso.