Fatal accidente: 2 personas mueren tras choque contra bus

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de 2 personas durante la madrugada de este martes 6 de octubre sobre la Ruta 1, a unos 300 metros al este del puente ferroviario.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como un hombre de aproximadamente 60 años y su hijo, un menor de aproximadamente 14 años, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

Por razones que aún se encuentran bajo investigación, la motocicleta colisionó de frente contra un autobús. Tras el aviso de emergencia, los cuerpos de rescate se desplazaron de inmediato a la zona; sin embargo, al llegar confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales y los declararon fallecidos en la escena.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial para realizar las respectivas autopsias, mientras el caso se mantiene en investigación para esclarecer las causas exactas del choque.