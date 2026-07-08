Fase final con balón propio 

Los juegos de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final tendrán un invitado de lujo. Se trata del balón Trionda Final.

Es un nuevo diseño, siempre creado por Adidas, pero con la particularidad de que los colores son en oro, blanco y negro.

Es un homenaje a las 16 ciudades donde rodó el esférico en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Presentamos el Trionda Final, el balón de los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Cada gol marcado durante el torneo con el emblemático Trionda ha supuesto un estallido de júbilo. El balón encarna a la perfección la unidad y la pasión de las anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos”, dijo.

El balón ya está a la venta en Costa Rica. Tiene un precio de ¢33.900 y en versión mini a ¢13.900.