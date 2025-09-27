Las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)tendrán que hacer inventario de psicotrópicos y estupefacientes cada ocho horas, luego de la polémica por el aparente extravío de al menos 21 mil dosis de fentanilo en el Hospital México.

Esta disposición forma parte de las nuevas medidas de prescripción, despacho y administración de medicamentos controlados en todos los centros de salud, bajo un esquema que limita la práctica médica y aumenta la vigilancia sobre el personal farmacéutico y de enfermería.

“La Jefatura del Servicio de Farmacia debe establecer un sistema de control de inventario diario (físico y en SIFA) de estupefacientes y psicotrópicos en todos los recetarios. En farmacias con dos o tres turnos de servicio, se recomienda que se realice este control en cada turno (cada ocho horas)”, señala el documento.

El oficio GM-14716-2025, fechado el 18 de setiembre, establece que los psicotrópicos deberán recetarse únicamente en formularios oficiales de la Junta de Vigilancia de Drogas y Estupefacientes del Ministerio de Salud. Las recetas deben estar libres de errores, manchas o tachaduras, además de incluir firma y código del médico prescriptor. En hospitalización, cuando se trate de unidosis, la firma puede anotarse una sola vez al final del documento.

Las farmacias deberán documentar en bitácoras cada movimiento y cualquier incidencia relacionada con estos fármacos. El personal técnico podrá colaborar en tareas de acarreo, colocación en estantes o preconteo, siempre bajo supervisión del regente.

Prohíben autoprescripción

Uno de los apartados más polémicos es la prohibición de la autoprescripción de psicotrópicos para los médicos de la institución, así como la negativa a permitir estas recetas en la Medicina Mixta y en la Medicina de Empresa. Los pacientes atendidos en esas modalidades no tendrán acceso a dichos fármacos, lo que abre la puerta a reclamos por desigualdad en el servicio.

“Es responsabilidad del profesional farmacéutico ejecutar las tareas relacionadas con la recepción, control y despacho de este tipo de medicamentos”, afirmó Alexander Sánchez, gerente médico interino de la Caja.

En el caso del despacho, las farmacias solo entregarán los medicamentos si la receta cumple estrictamente con los requisitos legales y administrativos.

La normativa refuerza la función de los regentes, quienes serán responsables directos de la custodia, control y despacho de estupefacientes y psicotrópicos. Las llaves de los recintos donde se almacenan deberán permanecer en todo momento bajo su resguardo.

El plazo máximo de entrega será de 30 días, salvo en tratamientos de epilepsia y con metilfenidato, donde se autoriza hasta tres meses. Para viajes o situaciones especiales, los pacientes tendrán que completar un anexo, obtener autorización de la Junta de Vigilancia y firmar un documento de aceptación, trámite que podría complicar la continuidad terapéutica.

El personal de enfermería tendrá la potestad de abstenerse de aplicar el medicamento si la vía no está autorizada, salvo en casos de riesgo vital, lo que podría generar choques en emergencias.

Con estas disposiciones, la CCSS busca reforzar la trazabilidad de los medicamentos controlados y garantizar un manejo seguro, aunque a costa de limitar la flexibilidad médica y aumentar la presión administrativa en hospitales y áreas de salud.

El drama del fentanilo

La polémica por los estupefacientes perdidos en la Caja comenzó cuando el Ministerio de Salud abrió una investigación mediante orden sanitaria tras una denuncia por el presunto faltante. Según los registros, el sistema reporta al menos 31.500 dosis de fentanilo, pero únicamente se consigna la entrega de 10 mil.

La institución asegura que las diferencias detectadas en el inventario obedecen a inconsistencias en las cargas contables de los sistemas informáticos y no a un faltante real, ya que no existen pruebas que respalden esa hipótesis.

Ante esto, el Colegio de Farmacéuticos afirmó que las diferencias en los inventarios no se deben a negligencia ni a irregularidades en el control de los movimientos de estupefacientes y psicotrópicos por parte de los profesionales en Farmacia.