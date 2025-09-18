Johnson & Johnson MedTech Costa Rica anunció nuevas colaboraciones con instituciones educativas públicas para reforzar la formación técnica y abrir oportunidades profesionales en el sector de dispositivos médicos, una de las industrias más dinámicas del país.

La iniciativa, enfocada en la región de Occidente, busca preparar a estudiantes con habilidades especializadas en manufactura avanzada y responder a las crecientes necesidades de talento en el sector productivo.

En conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los Colegios Técnicos Profesionales (CTPs), la empresa trabaja en el Programa de Desarrollo Tecnológico en Metalmecánica, que ofrece entrenamiento en áreas como Control Numérico Computarizado (CNC). El programa se enmarca en convenios firmados entre el INA, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y Johnson & Johnson MedTech Costa Rica Ltda.

Foto: cortesía J&J.

Como resultado de esta cooperación, tres jóvenes de Alajuela (un egresado del INA y dos estudiantes del Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas) viajarán al extranjero para completar su práctica profesional y recibir capacitación en áreas estratégicas para la industria de tecnología médica.

“Nos enorgullece avanzar en nuestro propósito. Nuestra cooperación con las principales instituciones del país refleja nuestro compromiso de fomentar una base de talento local y construir una cadena de suministro resiliente y preparada para el futuro”, señaló Luis Román, vicepresidente de Cadena de Suministro, Johnson & Johnson MedTech.

Por su parte, el INA destacó la relevancia de la alianza para la empleabilidad juvenil.

“Esta colaboración representa un paso clave para fortalecer el vínculo entre la educación técnica y las necesidades del sector productivo. Oportunidades como esta permiten a nuestros estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales, obtener experiencia internacional y aportar significativamente al desarrollo del país”, afirmó Christian Rucavado Leandro, director ejecutivo del INA.

Imagen con fines ilustrativos.

Además de estas alianzas con la educación técnica, Johnson & Johnson MedTech mantiene vínculos con universidades públicas como la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), con programas en ingeniería, manufactura avanzada y desarrollo tecnológico.