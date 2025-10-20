La emoción se hizo sentir entre los fans de Erreway, que ya dentro de Parque Viva comenzaron a vivir una jornada cargada de recuerdos, música y espíritu rebelde alusivo a Rebelde Way.

Muchos asistentes sorprendieron con sus atuendos inspirados en la serie: uniformes escolares, faldas escocesas, corbatas, sacos y boinas, imitando el estilo del Elite Way School.

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Varios grupos de fans llegaron vestidos como sus personajes favoritos, convirtiendo la espera en un verdadero homenaje a la estética rebelde que marcó a toda una generación.

También hubo una gran variedad de merchandising oficial, con camisetas, posters y accesorios alusivos a la banda y a la serie.

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por el club de fans oficial de Erreway en Costa Rica, que desplegó un enorme rótulo con el logo de la banda, invitando a todos los presentes a escribir mensajes y dedicatorias.

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval