Ni la lluvia logra apagar el entusiasmo de los fanáticos que desde tempranas horas se congregan en el Centro de Eventos Pedregal para presenciar el tan esperado espectáculo de dos de los artistas colombianos más queridos: Fonseca y Carlos Vives.

“Vine a disfrutar con toda mi familia y nos pusimos de acuerdo en que todos trajéramos un sombrero al estilo colombiano y venezolano a la vez. Me encantan los dos artistas, así que espero disfrutarlos al máximo esta noche”, aseguró Yusmeli Chacón, vecina de Santa Ana.

Foto: Randall Sandoval.

Mientras las gotas caen sin tregua, algunos asistentes aprovechan para ingerir algo de alimento y recargar energías antes de que comience la música.

Algunos con ingenio buscan cualquier rincón techado para resguardarse del agua.

Foto: Randall Sandoval.

Sin embargo, hay quienes no se mueven ni un centímetro. Con tal de no perder su lugar privilegiado frente al escenario, soportan la lluvia con una sonrisa en el rostro y la emoción a flor de piel.

La noche promete estar cargada de ritmo y sabor. Fonseca será el primero en subir a escena a partir de las 6:00 p.m., seguido por Carlos Vives, quien tomará la tarima a las 8:00 p.m.