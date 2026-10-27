Fanáticos diseñan camisa única para rendir homenaje a Def Leppard

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un grupo de fanáticos decidió llevar su pasión por el rock a otro nivel con una camisa única, confeccionada especialmente para el concierto de Def Leppard esta noche.

La prenda no solo representa su admiración por la agrupación británica, sino que también rinde homenaje a una de las historias de superación más impactantes de la música.

La iniciativa surgió entre un numeroso grupo de amigos que se pusieron de acuerdo para mandar a confeccionar las camisas, especialmente para esta ocasión.

El diseño destaca por llevar la bandera del Reino Unido y, en pequeño, las letras que identifican a Def Leppard, en una propuesta inspirada en la prenda que comenzó a utilizar el baterista Rick Allen cuando regresó a los escenarios tras perder su brazo izquierdo.

Allen sufrió un accidente automovilístico en 1984 que le cambió la vida. Sin embargo, lejos de abandonar su pasión por la música, encontró la manera de volver a tocar con una batería adaptada y regresó a los escenarios junto a sus compañeros en 1986.

Por eso, esta camisa tiene un significado que va mucho más allá de su diseño.