Fanáticos de Iron Maiden acampan fuera del Estadio Nacional

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La pasión por Iron Maiden ya tomó los alrededores del Estadio Nacional. A pocos días de que la legendaria banda británica vuelva a encontrarse con el público costarricense, sus seguidores comenzaron a instalarse frente al recinto para asegurarse un lugar privilegiado en el concierto.

En las afueras del estadio ya se observan toldos, hieleras, sillas y banderas alusivas a Iron Maiden, elementos que se convirtieron en parte del improvisado campamento montado por los seguidores.

Foto: Jorge Castillo.

Algunos de los fanáticos llevan 5 días haciendo fila.

Un grupo de alrededor de 35 seguidores comenzó a organizarse desde el sábado 3 de octubre y permanece en las cercanías de la entrada noreste del estadio, realizando turnos para mantener los espacios.

Foto: Jorge Castillo.

Iron Maiden regresará a Costa Rica este jueves 8 de octubre de 2026, cuando se presente en el Estadio Nacional como parte de su gira “Run For Your Lives World Tour”.

El espectáculo está programado para las 7:00 p. m. y forma parte de la celebración por los 50 años de trayectoria de la agrupación.

Foto: Jorge Castillo.

El regreso también marca el reencuentro de Iron Maiden con sus seguidores nacionales después de su última visita al país en 2016, cuando se presentó en el Estadio Ricardo Saprissa.