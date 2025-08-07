¡Atención ARMY! Si sos fan de “BTS”, prepárate para una experiencia inolvidable, porque Grupo Extra te regala una entrada doble para disfrutar el esperado concierto “#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in AMSTERDAM: LIVE VIEWING”, protagonizado por Jin, uno de los integrantes más queridos de la banda surcoreana.

Este evento exclusivo se proyectará en vivo en salas de Cinépolis Terramall el próximo sábado 9 de agosto, y vos podés ser parte gracias a Grupo Extra.

Para participar y llevarte una entrada doble, lo único que debes hacer es: seguir las redes sociales de @extraradiocr92.3 y @extratvcr, al igual que etiquetar a la persona con quien querés ir.

¡Y listo! Ya estarás participando para ganarte una entrada doble y ver a Jin en pantalla gigante, con todo el poder de su talento y carisma.

Detalles del evento

Lugar: Cinépolis Terramall

Fecha: sábado 9 de agosto

Hora de transmisión: De 11:45 a.m. a 3:30 p.m.

Este concierto forma parte del primer tour en solitario de Jin y será transmitido en vivo desde Ámsterdam.

Para quienes no pueden viajar a los destinos de la gira (Corea del Sur, Japón, EE. UU., Reino Unido y Países Bajos), esta función es una oportunidad única para sentir la energía del tour como si estuvieras allí.

La proyección forma parte de la promoción del álbum “Echo”, segundo material como solista de Jin, que debutó en el puesto 90 del Billboard Hot 100.

Sobre Jin y BTS

Jin, además de ser uno de los miembros fundadores de BTS, ha demostrado su versatilidad como solista con un estilo vocal emotivo y una presencia escénica única.

La banda ha marcado un antes y un después en la historia del pop mundial, ganando múltiples premios y acumulando una legión de fans que los sigue con devoción.