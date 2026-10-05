Famoso tenista es descalificado por dar pelotazo a un espectador

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Pekín, China (AFP) – El tenista ruso Daniil Medvedev (N.5 del ranking mundial) fue descalificado por dar un pelotazo a un espectador, en la segunda semifinal del torneo ATP 500 de Pekín, por lo que el serbio Novak Djokovic (N.11) se metió en la final.

Cuando perdía 7-5 y 5-3 y en un gesto de frustración tras perder un peloteo, el tenista ruso golpeó una bola hacia las gradas y ésta impactó en la cara de un espectador, motivo por el que el juez de silla descalificó de inmediato al ex número 1 mundial.

El aficionado, que se encontraba en primera fila, tuvo que retirarse para ser atendido por problemas en el ojo izquierdo.

“Lo primero de todo es que lo siento mucho por el espectador; ha sido 100% un accidente“, se disculpó Medvedev.

“Para ser honesto no vi lo que pasó, pero estoy seguro de que Daniil no lo hizo intencionadamente”, le exculpó también Djokovic, que a sus 39 años volverá a disputar una final del circuito ATP, tras la que perdió a principios de año contra el español Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia.

“Conozco ese sentimiento”, añadió Djokovic, excluido del US Open en 2020 tras haber golpeado accidentalmente con una pelota a un juez de línea.

El serbio ha ganado ya seis veces el torneo de Pekín, donde no conoce la derrota y suma ya 33 victorias consecutivas.

El también exnúmero 1 del mundo y que comparte con la australiana Margaret Court el récord de Grand Slams (24), buscará el título 102 de su carrera el martes frente al australiano Alex de Miñaur.