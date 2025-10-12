El famoso artista del tatuaje, de origen israelí-estadounidense, Ami James, está actualmente en Costa Rica por compromisos profesionales.

Redes sociales

James es ampliamente reconocido en la escena del tatuaje internacional, especialmente por su participación en el exitoso programa de televisión Miami Ink, que lo catapultó a la fama.

Además de ser tatuador, es empresario y cofundador de varios estudios de renombre mundial, como Love Hate Tattoos en Miami y Wooster St. Social Club en Nueva York (conocido por el reality NY Ink).

En sus perfiles sociales, James publicó una imagen en la que se le ve sosteniendo una tabla de surf en la playa, junto al mensaje: “De vuelta en Costa Rica y haciendo lo que más amo. Espero que todos tengan un buen domingo”.

Un día antes, compartió otra fotografía junto al mar, deseando a sus seguidores que tuvieran una jornada excelente.

Redes sociales

Hace unos días, mediante un video, el tatuador anunció que estaría en territorio costarricense del 11 al 14 de octubre, trabajando en el estudio Sangre Viva, localizado en Santa Ana, San José. Las sesiones con él solo están disponibles mediante cita y los espacios son limitados.

James también ha mostrado en sus redes algunos de los tatuajes realizados durante su estadía, caracterizados por su riqueza de detalles y la intensidad de los colores.