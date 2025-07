La reconocida serie de televisión estadounidense Bachelor in Paradise eligió Costa Rica para la filmación de su décima temporada, grabada durante mayo en Playa Sámara, Guanacaste, y estrenada este 7 de julio por las cadenas ABC y Hulu.

La producción (liderada por Warner Horizon Unscripted Television, parte del Warner Bros. Television Group) convierte al país en protagonista de este popular reality, que reúne a exparticipantes de franquicias como The Bachelor, The Bachelorette, The Golden Bachelor y The Golden Bachelorette.

Reality Show: “Bachelor in Paradise”. Foto: tomada de internet.

El rodaje se llevó a cabo en el Hotel Azura, con apoyo técnico de la empresa Costa Rica Production Film Services y la participación de más de 280 personas, entre talento costarricense y extranjero.

Según el hotel, la experiencia representó un impulso importante para la economía local mediante la contratación de personal, alquiler de equipos, transporte, consumo en comercios y servicios turísticos.

“Durante mes y medio, nuestras instalaciones se transformaron en un set de grabación de gran escala (…). A esto se suma la enorme visibilidad que representa para el país aparecer ante millones de espectadores alrededor del mundo”, destacaron desde el hotel.

El proyecto fue posible gracias a la estrategia liderada por PROCOMER y la Comisión Fílmica de Costa Rica, que promueve al país como un destino competitivo para la industria audiovisual global.

“Contamos con condiciones clave que valoran las grandes productoras: diversidad de locaciones en distancias cortas, personal técnico especializado, seguridad jurídica e incentivos fiscales que reducen costos sin sacrificar calidad”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Esta es la primera vez que la serie graba en Costa Rica, luego de filmar temporadas anteriores en destinos como Tulum y Sayulita, en México. La decisión posiciona a Playa Sámara como uno de los 10 mejores destinos del país para producciones, según la revista Variety.

Con más de 51 millones de fans globales, Bachelor in Paradise representa una vitrina de alto alcance para Costa Rica en la industria del entretenimiento, al tiempo que fortalece el posicionamiento del país como hub audiovisual regional.