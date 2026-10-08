Famoso jugador recibe multa por falso certificado de Covid-19

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El futbolista suizo Granit Xhaka fue condenado por obtener un falso certificado de vacunación contra el Covid-19 durante la pandemia y recibió una multa de 150.000 francos suizos (aproximadamente 82 millones de colones), aunque la sanción quedó suspendida por un período de prueba de dos años.

El actual jugador del Sunderland, de 34 años, aceptó la decisión y aseguró que asume la responsabilidad por lo ocurrido. La sentencia contempla 50 días de multa a razón de 3.000 francos suizos cada uno, pero Xhaka no tendrá que pagar esa cantidad si no vuelve a cometer una infracción durante los próximos dos años. Ya canceló, eso sí, los costos del procedimiento judicial.

El caso se remonta a 2022, cuando Xhaka militaba en el Arsenal. El propio futbolista reconoció semanas atrás que había adquirido un certificado falso en medio de sus dudas y desconfianza hacia las vacunas contra el Covid-19.

“En aquel momento dije que asumiría la responsabilidad por mi decisión. Mantengo esa postura”, expresó Xhaka en una publicación en sus redes sociales tras conocer la resolución. También señaló que colaboró plenamente con las autoridades y que acepta el fallo.

La situación ya había tenido consecuencias deportivas. Xhaka se ausentó de la concentración de Suiza y no participó en cuatro partidos de la Nations League, decisión tomada conjuntamente con la Federación Suiza de Fútbol después de que reconociera públicamente lo ocurrido.