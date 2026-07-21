El Hotel Los Lagos, en La Fortuna de San Carlos, emitió un comunicado oficial luego de que una clienta denunciara en redes sociales haber sido impedida de ingresar al restaurante del establecimiento debido a su vestimenta, situación que generó una amplia discusión entre usuarios sobre posibles actos de discriminación.

La mujer relató que visitó el hotel con un pase del día que incluía el almuerzo y que, al llegar al restaurante, una colaboradora permitió el ingreso de su pareja, pero le indicó a ella que no podía entrar porque su vestimenta “no era apropiada”.

En un video publicado en redes sociales, la afectada aseguró que la situación la hizo cuestionarse si el trato recibido estaba relacionado con su apariencia física.

“Yo llevo años luchando con mi peso y sí, en ese momento me dolió. Pensé: ‘¿Será que si fuera flaca este vestido se vería diferente?’. Pero después me recordé algo: mi valor no está en mi peso ni en una talla”, expresó.

También afirmó que, mientras esperaba una explicación, observó a otras personas ingresar al restaurante con ropa similar.

Tras la viralización del caso, el Hotel Los Lagos informó que, luego de revisar sus registros internos, determinó que el hecho ocurrió hace aproximadamente seis meses y aseguró que no tuvo conocimiento de la situación en ese momento.

“Si algún miembro del personal actuó de una forma que hizo sentir discriminada a una persona, esa actuación no representa las políticas ni valores de Hotel Los Lagos”, señaló la empresa en su comunicado.

El hotel indicó que su restaurante cuenta con un código de vestimenta que únicamente restringe el ingreso con ropa utilizada en las áreas de piscina, pero aclaró que esta norma “nunca tiene como propósito excluir o discriminar a ninguna persona”.

Asimismo, explicó que el establecimiento dispone de un Wet Bar, donde los visitantes pueden consumir alimentos y bebidas con la vestimenta propia de las piscinas.

La administración lamentó lo ocurrido e invitó públicamente a la clienta a ponerse en contacto con el hotel para conocer más detalles del caso.