Famoso balneario en Cartago cerrará sus puertas tras 25 años 

Después de 25 años de recibir a miles de familias y visitantes, el balneario Valle Escondido, ubicado en Oreamuno de Cartago, dejará de funcionar como centro recreativo.

La noticia fue confirmada por sus propietarios, quienes anunciaron que el próximo domingo 9 de agosto será el último día de operaciones del tradicional sitio.

Para despedirse de quienes formaron parte de su historia, la administración organizará una jornada especial con música en vivo, animación, premios y entradas gratuitas para las primeras 50 personas que lleguen al lugar durante ese día.

Los propietarios explicaron que el cierre responde a una transformación del proyecto. A partir de ahora, las instalaciones se convertirán en un centro deportivo, donde operará una de las escuelas de natación más grandes de la provincia, con programas dirigidos tanto a niños como a adultos, además de otros servicios que serán anunciados en las próximas semanas.

Con este cambio, Valle Escondido deja de ser el único balneario que permanecía en funcionamiento en el centro de Cartago. Actualmente, los demás centros recreativos de este tipo se encuentran en zonas como Orosi, Jiménez y Turrialba.

El anuncio fue divulgado inicialmente por la página Comunicaciones Cartago y posteriormente confirmado por el propio balneario a través de sus redes sociales, donde agradecieron el respaldo recibido durante más de dos décadas y media de funcionamiento.