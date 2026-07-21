El actor y director estadounidense Justin Baldoni volvió a elegir Costa Rica como destino.

En los últimos días, el protagonista de It Ends With Us fue visto en Nosara, Guanacaste, donde disfruta de unos días de descanso lejos del foco de Hollywood, e incluso, algunos seguidores lograron tomarse fotos con el interprete.

Foto: Redes sociales

Ante la consulta de este medio, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que el artista ingresó al país el pasado 16 de julio.

No es la primera vez que Baldoni visita Costa Rica. Hace aproximadamente un año también fue captado en el país, cuando atravesaba uno de los momentos más complejos de su carrera debido al proceso judicial que mantenía con su compañera de reparto en It Ends With Us, Blake Lively.

En aquel momento, el actor optó por permanecer en Costa Rica junto a su familia mientras el caso ocupaba titulares en distintos medios internacionales.

La disputa comenzó a finales de 2024, cuando Lively presentó una demanda en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias durante la producción de la película.

El actor rechazó las acusaciones y respondió con una contrademanda, dando inicio a un prolongado enfrentamiento legal que se extendió por varios meses. Este año, ambas partes pusieron fin al conflicto tras alcanzar un acuerdo.