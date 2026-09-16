Famositicos se roban las miradas con sus looks patrios

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los 205 años de independencia también fueron celebrados por figuras de la televisión, modelos y creadores de contenido, quienes aprovecharon la mañana de este 15 de septiembre para compartir fotografías y momentos especiales relacionados con la fecha patria.

Foto: Redes sociales

La presentadora de Canal 6, Melissa Durán, asistió a los desfiles en Tibás junto a sus hijas, quienes además participaron en las actividades organizadas por sus respectivos centros educativos.

Melissa Durán disfrutó de los desfiles de este 15 de septiembre junto a sus hijas en Tibás.

Foto: Redes sociales

La creadora de contenido, Sharon Segura, compartió una fotografía en la que aparece vestida con los colores patrios mientras se dirigía a participar en los actos cívicos.

“Viviendo mis más hermosos sueños con mi hijo”, escribió Segura en sus redes sociales.

Sharon Segura lució los colores patrios durante la celebración del 15 de septiembre.

Foto: Redes sociales

La expresentadora de “Sábado Feliz”, Gipsy Montoya, vivió la celebración desde Cartago, donde lució un atuendo completamente rojo y además colaboró con la organización del desfile.

“Mi oficina de hoy”, escribió Montoya al compartir imágenes del lugar donde pasó la mañana.

Gipsy Montoya se vistió de rojo para vivir la celebración patria desde Cartago.

Foto: Redes sociales

El modelo costarricense, Greivin Morgan, asistió junto a su esposa, Sheiris Montero, y su hija, Sahel, a las fiestas folclóricas. La pequeña no pasó desapercibida al llegar al lugar vestida con un tradicional traje típico costarricense.

Greivin Morgan disfrutó de las fiestas folclóricas junto a Sheiris Montero y su hija Sahel.

La modelo y creadora de contenido ramonense, Melissa Mora, llamó la atención durante la celebración en su tierra natal, San Ramón de Alajuela, al presentarse completamente vestida de blanco.

La tica destacó con un atuendo completamente blanco durante la celebración patria en San Ramón.

Foto: Redes sociales

La presentadora de televisión, Janeth García, compartió cómo se vive un desfile de Independencia desde el lado del público. García disfrutó de la celebración junto a su esposo, Ricardo Quesada, y su pequeña hija, Elena.

La creadora de contenido vivió el desfile junto a su esposo Ricardo Quesada y su hija Elena.