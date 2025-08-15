En este día tan especial, todas las madres celebran junto a sus hijos, momentos llenos de amor y alegría.

Entre ellas destacan esas mujeres fantásticas que personifican el esfuerzo, la dedicación, la paciencia y ese amor incondicional que solo ellas ofrecen.

Estas son algunas de las famositicas de nuestro país que encarnan esas cualidades.



Ginnés Rodríguez, periodista La presentadora ha asumido el rol de madre y padre tras la pérdida de su esposo, el periodista Gerardo Zamora, lo que le ha dejado valiosas enseñanzas en la crianza de sus hijos, Luciana y Marcelo. “Estoy aprendiendo como llevar la maternidad sola junto a ellos quienes me enseñan más de lo que se imaginan, tienen muchas habilidades que me hubiera encantado tener a su edad”. “Admiro a todas las madres que han sacado a sus hijos adelante sin contar con una figura paterna al lado. Quiero que ellos sean felices y que sepan que siempre voy a ser su lugar seguro”, describió.









Lynda Díaz, expresentadora La empresaria dedicó años de esfuerzo y trabajo a la crianza de sus cuatro hijos, y hoy disfruta de una etapa más madura junto a ellos. Aunque cada uno vive algo distante, aprovechan cada reencuentro para compartir momentos llenos de cariño y alegría. “Ser madre es una de las experiencias más maravillosas que uno puede experimentar. Todos mis hijos son especiales. Desde que estaban pequeños fui y sigo siendo una mamá muy amorosa y estricta”, confesó. “Para todas esas mamás que tienen a sus hijos lejos, sé que no es fácil, pero hay que amar a distancia”.



Elena Hidalgo, Miss Universo Costa Rica 2024 A pesar de haberse convertido en la primera madre en coronarse como la máxima representante de la belleza en nuestro país, ni los viajes permitieron que le dejará de demostrar su amor a su hija Mila. “No fue fácil porque no podía verla tan a menudo, pero le demostré que, a pesar de estar ocupada siempre voy a luchar por ella”, confesó. Hidalgo afirmó que su pequeña se le parece mucho a ella cuando era niña, incluso usó un vestido que le perteneció en su infancia. “Es mi motivo para salir adelante. Siempre le aconsejo que no olvide ser ella misma y que se ame tal y como es”.