Famosa tienda en Heredia cierra de manera definitiva sus puertas

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Una conocida tienda que durante años formó parte de la vida cotidiana de los heredianos habría cerrado definitivamente sus puertas.

Se trata de Barguil, establecimiento recordado por varias generaciones por su oferta de artículos de pasamanería, materiales para manualidades y productos utilizados en distintos tipos de trabajos y decoraciones.

En apariencia, el comercio dejó de operar desde el 14 de setiembre, poniendo fin a una historia que estuvo ligada a la ciudad durante años.

Por el establecimiento pasaron generaciones de familias en busca de materiales para tareas escolares, proyectos, decoraciones o simplemente aquellos artículos difíciles de encontrar en otros comercios. Cintas, adornos y materiales para trabajos manuales fueron parte de las compras que llevaron a muchos heredianos hasta sus instalaciones.

Tienda cerró sus puertas.

Ahora, el cierre del local cambia una de las postales habituales del centro de Heredia y marca la desaparición de otro de esos comercios tradicionales que acompañaron a los habitantes de la provincia durante buena parte de sus vidas.

Tienda cerró sus puertas.

Para quienes crecieron visitando Barguil, el cierre representa también el final de una época en la que este tipo de negocios eran parte habitual de las compras y actividades familiares.